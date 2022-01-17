الامارات | «العاصفة» و«الرئاسة» تبدعان في تحديات الثنايا

شكرا لقرائتكم خبر عن «العاصفة» و«الرئاسة» تبدعان في تحديات الثنايا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدعت مؤسستا هجن العاصفة وهجن الرئاسة في سباقات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن، التي أقيمت بواقع 27 شوطاً صباحاً ومساءً لمسافة ثمانية كيلومترات، بمشاركة مميزة من الشعارات القوية في عالم سباقات الهجن.

وشهد الشوط الأول في الفترة المسائية تألق شعار هجن العاصفة، والذي قدم (الشاهينية) على قمة الثنايا البكار تحت القيادة التضميرية المميزة لغياث الهلالي بزمن وقدره 12:22:00 دقيقة، بينما حسم (هملول) لهجن الرئاسة بقيادة علي جميل الوهيبي تحدي الثنايا الجعدان في الشوط الثاني بعد معركة شرسة بوصوله لخط النهاية بتوقيت بلغ 12:31:4 دقيقة، وجدد شعار هجن الرئاسة تألقه من خلال الشوط الثالث المخصص للثنايا البكار حيث فازت (الشاهينية) بالمركز الأول بقيادة المضمر راشد بالسم المنصوري بزمن وقدره 12:30:2 دقيقة، وقاد المضمر محمد زيتون المهيري (شاهين) لهجن الرئاسة إلى قمة الثنايا الجعدان في الشوط الرابع، وذلك بعد حسمه لمنافسته مع الشعارات الأخرى في توقيت 12:41:9 دقيقة.

في المقابل، تألقت هجن العاصفة من خلال مشاركتها في التحديات الصباحية لسن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بحصولها على مركز الصدارة في ثلاثة أشواط رئيسة، بينما كان الشوط الرابع من نصيب هجن الشحانية.

وأهدت (الشاهينية) شعار العاصفة الصدارة في الشوط الرئيس للثنايا البكار تحت قيادة غياث الهلالي، وذلك بعد أن قطعت رحلة الكيلومترات الثمانية في زمن قدره 12:29:6 دقيقة، وظفر (عتيم) لهجن الشحانية ومضمره سالم فاران المري بصدارة الشوط الثاني للثنايا الجعدان بزمن وقدره 12:43:4 دقيقة.

وعادت هجن العاصفة للقمة من خلال الشوط الثالث، حيث قدم غياث الهلالي هذه المرة (الشاهينية) بطلة للثنايا البكار في توقيت بلغ 12:43:4 دقيقة، وأكد الشعار نفسه على تميزه من خلال الشوط الرابع الذي قاد من خلاله غياث الهلالي (الشاهينية) لهجن العاصفة لصدارة الثنايا البكار بزمن 12:45:7 دقيقة.

من جهة أخرى، يصل مهرجان ولي عهد دبي للهجن إلى محطة سن الحول والزمول، وستكون البداية بهجن أبناء القبائل التي ستتنافس من خلال 16 شوطاً صباحياً و12 شوطاً مسائياً، وستخصص الأشواط الـ10 الأولى من الفترة الصباحية للهجن من إنتاج أبناء القبائل.

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