الامارات | «دريان» يحرز لقب كأس الوثبة للخيول

شكرا لقرائتكم خبر عن «دريان» يحرز لقب كأس الوثبة للخيول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الجواد «دريان» المملوك لـ«ياس لإدارة السباقات»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حسن إعداده للسباقات الكبرى، بفوزه بسباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم قبل أيام بمضمار باو الفرنسي. ولم يتأخر «دريان» بإشراف دي غوليمين، في إثبات جدارته في الفوز بالسباق البالغ طوله 2000 متر، وجائزته 17 ألف يورو، وهذا الانتصار كان مؤشراً جيداً إلى أن الجواد سيكون جاهزاً للعودة للدفاع عن لقبه في كأس كحيلة كلاسيك.

وجاء فوز «دريان» البالغ من العمر سبع سنوات، بقيادة موفقة من الفارس اورتيز مندزابل، وبفارق عنق عن «منير ديل» لعبدالله العطية، بإشراف توماس فورسي، وقيادة انطوني كراستوس. وسجل البطل زمناً وقدره 2:11:70 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «ابن غدير» لـ«ياس لإدارة السباقات»، بإشراف دي غوليمين، وقيادة ايلين ريفولت.

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