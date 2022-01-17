الامارات | الفتح السعودي يتعاقد مع المدرب اليوناني دونيس

شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح السعودي يتعاقد مع المدرب اليوناني دونيس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الفتح التعاقد مع اليوناني يورغوس دونيس لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للبلجيكي يانيك فيريرا. ويملك المدرب دونيس (52 عاماً) سجلاً جيداً في الدوري السعودي، حيث سبق له قيادة الهلال في موسم 2015-2016 وحقق معه الثلاثية (كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي وكأس ولي العهد)، وعاد مجدداً عبر نادي الوحدة السعودي في الموسم الماضي.

أشرف لاعب وسط بلاكبيرن روفرز وهادرسفيلد الإنجليزيين السابق على عدة أندية في اليونان وإسرائيل والإمارات قبل تولي تدريب الفتح، كما حمل ألوان منتخب اليونان في 24 مباراة دولية.

ويحتل الفتح المركز الـ12 في الدوري السعودي، ولم يفز في آخر ثلاث مباريات، كما يبتعد عن منطقة الهبوط نقطة وحيدة.

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