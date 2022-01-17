الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الأمم الإفريقية
الرأس الأخضر - الكاميرون 20:00
بوركينا فاسو - إثيوبيا 20:00
ميلان - سبيزيا 21:30
بولونيا - نابولي 21:30
فيورنتينا - جنوى 23:45
كأس الرابطة المصرية
الإسماعيلي - الأهلي 16:30
البنك الأهلي - سموحة 19:00
الجونة - المقاولون العرب 19:00
كأس السوبر الكويتي
العربي - الكويت 20:00
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