الامارات | دبا الفجيرة والعربي يواصلان صدارة «الأولى»

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة والعربي يواصلان صدارة «الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز دبا الفجيرة، أمس، على حتا بثلاثية نظيفة في الجولة 15 من دوري الدرجة الأولى، سجلها البرازيلي فرانسيسكو سوزا (هدفان) وراشد محمد، ليواصل الصدارة برصيد 39 نقطة، بينما فاز العربي على الفجيرة 2-1، حيث سجل للعربي البرازيلي اليكسندر ازاريدو ومواطنه لوان مارتينيس، وللفجيرة جمعة طارق، ليصيح رصيد العربي 37 نقطة، وتعادل الحمرية مع البطائح بهدف لمثله، حيث سجل للأول البرازيلي فينيسيوس بينما سجل للبطائح البرازيلي سيكو بابا، ليصبح رصيد الحمرية 30 مقابل 27 للبطائح.

وفاز دبا الحصن على الذيد بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي ماتيوس والعماني محمد المربوعي ليصبح رصيده 28 نقطة، وفاز التعاون على الرمس (2-1)، وبالنتيجة نفسها فاز مسافي على الجزيرة الحمراء، بينما تعادل مصفوت مع ستي بهدف لمثله.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news