الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تساؤلات

أثارت زوجة لاعب العين، كايو، الكثير من التساؤلات بشأن التغريدة التي دونتها في «تويتر»، التي شكرت من خلالها جماهير الوصل على استقبالهم الحافل لزوجها قبل وبعد مباراة العين، إذ قالت «نراكم قريباً»، إذ أكد مغردون أن هناك احتمالاً لعودة كايو إلى الوصل في نهاية الموسم.

خسارة

خسرت إدارة أحد أندية دوري المحترفين قيمة تذاكر السفر والإقامة للاعب أجنبي ووكيله تم إحضارهما للدولة للتفاوض معهما بشأن التعاقد مع اللاعب، ليفاجأ مسؤولو هذا النادي بضعف مستوى اللاعب خلال مشاركته في ثلاث حصص تدريبية، ليتم توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها معهم.

احتفالات

احتفل لاعب الوصل، علي صالح، على طريقته الخاصة بفوز فريقه على العين في كأس رئيس الدولة، إذ قدم اللاعب فاصلاً من الرقص داخل غرفة خلع الملابس، وانتشرت مقاطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط تفاعل شديد من جماهير الوصل، التي تبادلت نشر الفيديو.

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