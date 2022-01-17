أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 16 / 1 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 16 / 1 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها، تعادل المصرى والاتحاد السكندرى 2/2 في المباراة التي جرت بينهما في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس الرابطة.

حكام مباريات الإثنين لكأس الرابطة.. الصباحى لمباراة الأهلى والإسماعيلى

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات غد الإثنين لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، حيث وقع الاختيار على محمد الصباحى لإدارة مباراة الأهلى والإسماعيلى.

أكد نجم الكرة الفرنسية وفريق آرسنال الإنجليزي السابق روبير بيريز، أن النجم المصري محمد صلاح يستحق الفوز بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2021، خلال حفل جائزة ذا بيست المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن روبرت ليفاندوفيسكي وميسي يستحقون أيضاً الفوز بجائزة أفضل الأفضل.

رسميا.. الزمالك يوافق على احتراف مصطفى فتحى فى التعاون السعودى بمليون دولار

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الموافقة على احتراف مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول لنادى التعاون السعودى، لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى.

حرص النجم عمرو السولية، لاعب النادي الأهلى والمنتخب الوطني، على توثيق كواليس لمسته الأخيرة التى أحرز منها النجم المصري محمد صلاح هدف فوز المنتخب أمام غينيا بيساو مساء أمس فى بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالنادي في نهاية تدريب اليوم الأحد.

تعادل المصرى والاتحاد السكندرى 2/2 في المباراة التي جرت بينهما في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس الرابطة، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، يرتفع بها رصيد زعيم الثغر إلى 4 نقاط في المركز الثانى للمجموعة، بينما يحصد أبناء بورسعيد أولى النقاط.

حقق فريق المقاصة فوزه الثاني ببطولة كأس الرابطة بعد تغلبه على إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة.

أعلن أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة والقائم بأعمال مدير الكرة، الاستغناء عن الثنائى الأنجولى جارسيا والنيجيرى سيكيرو بالتراضى.

اختتم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباته عصر اليوم على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الأهلي غداً فى قمة الجولة الثانية باستاد برج العرب ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وافق مسئولو نادى إنبى على إعارة محمد هشام "أوين" لصفوف بتروجيت لمدة ستة أشهر بعد موافقة الجهاز الفنى للفريق البترولى بقيادة حلمى طولان حتى يكتسب اللاعب خبرات الاحتكاك والمشاركة في المباريات.

كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، حقيقة انسحاب منتخبى مصر والمغرب من بطولة أفريقيا بسبب منتخب تونس.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده لخوض مباراة الإسماعيلي التى تجمع الفريقين غدا، الاثنين، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الرابطة.

شهدت قائمة الأهلي لمباراة الإسماعيلي فى كأس الرابطة استمرار موسيماني المدير الفني للأهلي فى سياسة الاستعانة بالعناصر الشابة ومنحهم الفرصة فى بطولة كأس الرابطة.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر أن تقام غدا الاثنين في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الرابطة.

تسببت لوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، الخاصة ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون، فى جلوس عصام الحضرى مدرب حراس مرمى منتخب مصر فى المدرجات فى مباراة أمس بين المنتخب الوطنى وغينيا بيساو فى الجولة الثانية بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا.