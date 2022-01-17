شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر: تحمّلت سنة بدون لعب في الأهلي.. انتظرونى مع فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناصر ماهر، لاعب فيوتشر، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام بيراميدز في بطولة كأس الرابطة التى أقيمت الأحد، وفاز فيها فريقه بهدفين، أحرز أحدهما، مشيرا إلى أن علي ماهر، المدير الفنى لفريقه، كان يعمل معه بشكل جيد وكان يثق في عودته بقوة.

وقال ماهر، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "استمريت فترة طويلة بدون اللعب في الأهلي، وبقيت سنة في الأهلي لا ألعب كرة".

وأضاف: "أعمل ما عليا واللاعبين جميعا يبذلون مجهودا والفريق بالكامل يبذل مجهودا كبيرا".

وتابع: "شرف لي الانضمام لمنتخب مصر، وأحمد رفعت لاعب كبير، وكنت أتمنى تواجده في منتخب مصر بأمم أفريقيا، ولكنه قادر على العودة مجددا لصفوف المنتخب".

وعن هدفه الثاني في مرمى بيراميدز قال: "مثل هذه الكرات نتدرب عليها تحت قيادة علي ماهر من أجل تنفيذها في المباريات، واستطعنا تنفيذ بعض الجمل التي ننفذها في التدريب".