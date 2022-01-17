7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 16 / 1 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، والتى يأتى على رأسها مغادرة منتخب مصر مدينة جارو، متجها إلى ياوندى، استعدادا لمواجهة السودان في الجولة الثالثة في منافسات دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا التي تقام بالكاميرون.

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الموافقة على احتراف مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول لنادى التعاون السعودى، لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى.

عبد الفتاح يوضح حقيقة انسحاب منتخبي مصر والمغرب من أمم أفريقيا بسبب تونس كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، حقيقة انسحاب منتخبى مصر والمغرب من بطولة أفريقيا بسبب منتخب تونس. أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر أن تقام غدا الاثنين في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الرابطة.

غادر منتخب مصر مدينة جارو، متجها إلى ياوندى، استعدادا لمواجهة السودان في الجولة الثالثة في منافسات دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا التي تقام بالكاميرون.

المصرى يتعادل مع الاتحاد السكندرى 2/2 بكأس الرابطة تعادل المصرى والاتحاد السكندرى 2/2 في المباراة التي جرت بينهما في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس الرابطة، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، يرتفع بها رصيد زعيم الثغر إلى 4 نقاط في المركز الثانى للمجموعة، بينما يحصد أبناء بورسعيد أولى النقاط.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك القائمة المشاركة فى كأس العالم للأندية والتى تقام فى مصر. حيث يلتقي الزمالك مع سان بابلو بورجوس الإسباني بطل أوروبا فى نصف نهائى البطولة، ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 11 فبراير المقبل فى السابعة مساءً.