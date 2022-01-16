في أول مشاركة.. كهربا يصنع الفارق ويقود هاتاي سبور لفوز مثير على جالاتا سراي بالدوري التركي

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلي المعار لنادي هاتاي سبور التركي، في قيادة فريقه الجديد لتحقيق فوز مثير على جالاتا سراى بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدورى التركي لكرة القدم.

افتتح إمري كلنتش أهداف المباراة فى الدقيقة 23 لصالح جالاتا سراى، وأدرك هاتاى سبور التعادل فى الدقيقة 43 من ركلة جزاء عن طريق مامى بيرام ديوف، قبل أن يضيف محمد كريم أكتوركوغلو الهدف الثاني لجالاتا سراى في الدقيقة الثامنة من الوقت الضائع.

وفي الشوط الثاني، تعادل محمد كامارا لنادي هاتاى سبور في الدقيقة 62، قبل أن يصنع كهربا الهدف الثالث لفريقه هاتاى الذى تقدم لأول مرة عن طريق سابا لوبزهانيدزى فى الدقيقة 79، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 91 وينهى على آمال جالاتا سراى في العودة.

وكان هاتاي سبور قد دفع بكهربا في الدقيقة 75 وكانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابى 2 /2، إلا أن كهربا صنع الفارق بعد 4 دقائق فقط من نزوله وقاد فريقه لتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط.

بهذه النتيجة رفع نادى هاتاى سبور رصيده إلى النقطة 35 في المركز الثالث بفارق 15 نقطة عن المتصدر طرابزون، فيما بقى جالاتا سراى عند النقطة 27 في المركز الثالث عشر بفارق 9 نقاط عن مناطق الهبوط.

يشار إلى أن المهاجم المصري مصطفى محمد يغيب عن فريقه جالاتا سراي في هذه المباراة نظراً لمشاركته مع منتخب مصر في أمم أفريقيا.