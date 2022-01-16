شكرا لقرائتكم خبر عن براون يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة الأهلى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الأرجنتينى خوان براون، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن قائمة فريقه والتى ضمت 26 لاعبا لمواجهة الأهلي غدا الإثنين، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الرابطة، وضمت القائمة الثلاثي الجديد البوليفي كارميلو ألجارانياز والجامبي سايكو كونتي والإيفواري جان-موريل بوي.

وجاءت القائمة:

حراس المرمى: أحمد عادل وعمر رضوان وكمال السيد،الدفاع: باهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد عمار ومروان الصحراوي وأحمد عيد وأحمد أيمن وعبد الله جمعة وعصام صبحي ومحمد دسوقي

وسط الملعب: عمر الوحش وعماد حمدي ومحمد مخلوف ومحمود عبد العاطي "دونجا" ومحمد عادل ووجيه عبد الحكيم ومحمد الشامي وأحمد مدبولي وأحمد مصطفى ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي

الهجوم: كارميلو ألجارانياز وسايكو كونتي وجان-موريل بوي

ويتصدر الإسماعيلي ترتيب المجموعة الثانية ورصيده 3 نقاط مثل المقاولون العرب مقابل نقطة للأهلي والجونة ولا رصيد لسموحة والبنك الأهلي.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات غد الإثنين لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، حيث وقع الاختيار على محمد الصباحى لإدارة مباراة الأهلى والإسماعيلى.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر أن تقام غدا الاثنين في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الرابطة.

وضمت قائمة الأهلي 23 لاعبا هم :

مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير ومحمد مغربي وعبد الرحمن نجاح مانو ومحمد أحمد شرقية وعبد الجواد عبد الرحمن وأحمد سيد عبدالنبي وكريم فؤاد وأحمد أشرف ومحمد محمود ومحمد فخري وعمار حمدي وصالح نصر ورأفت خليل وأحمد سيد غريب وزياد طارق ومحمد ياسر وحسام حسن ويوسف شريف.