شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة صلاح محسن بشرخ فى القدم ومهدد بالغياب عن مونديال الأندية مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني صلاح محسن، مهاجم الأهلي، من تجدد الإصابة بشرخ في القدم وحاجته للعلاج فترة طويلة قبل العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، ومن ثم العودة للمشاركة في المباريات الرسمية، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجونة الماضية بالجولة الأولى لبطولة كأس الرابطة.

وبات صلاح محسن مهددا بالغياب عن الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في فبراير المقبل بالامارات، في ظل حاجة اللاعب لفترة علاج طويلة وخضوعه لعملية جراحية لتثبيت الشرخ في القدم وفقا لما يتحدد بعد الأشعة التي سيخضع لها اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر أن تقام غدا الإثنين في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الرابطة.

وضمت قائمة الأهلي 23 لاعبا هم:

مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير ومحمد مغربي وعبدالرحمن نجاح مانو ومحمد أحمد شرقية وعبدالجواد عبدالرحمن وأحمد سيد عبدالنبي وكريم فؤاد وأحمد أشرف ومحمد محمود ومحمد فخري وعمار حمدي وصالح نصر ورأفت خليل وأحمد سيد غريب وزياد طارق ومحمد ياسر وحسام حسن ويوسف شريف.

وكان الفريق قد تعادل مع الجونة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين الخميس في أول جولات بطولة كأس الرابطة.