شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يستعيد ذكريات المنتخب الوطني مع كوبر وناجي وفايز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد أسامه نبيه، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، ذكرياته السعيدة مع الجهاز الفني الأسبق للمنتخب، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني، وأحمد ناجي مدرب الحراس، ومحمود فايز محلل الأداء.

ونشر نبيه نجم ومدرب الزمالك السابق، صورة بصحبة الجهاز الفني للمنتخب الوطني سابقا معلقا عليها: "من أحلى الأيام النهارده بصحبة الاحباب".



أسامة نبيه

وفي يونيو 2018، علن اتحاد الكرة رحيل الأرجنتينى هيكتور كوبر عن تدريب منتخب مصر، وإنهاء رحلة كوبر مع المنتخب الوطنى التى بدأت فى الثانى من مارس لعام 2015، وانتهت مع توديع الفراعنة للمونديال، بعد مرور 1211 يوماً، أى 3 سنوات و3 أشهر و3 أسابيع، لتكون بمثابة رحلة عنوانها الشهد والدموع، بعدما شهدت إنجازات فريدة لم تتحقق منذ زمن طويل، بينما جاءت النهاية تعيسة للغاية.

وقاد كوبر منتخب الفراعنة فى 37 مباراة، 22 رسمية و15 ودية، فاز فى 20 وخسر 11 وتعادل فى 6 وسجل المنتخب تحت قيادته 48 هدفاً وتلقت شباكه 26.

ونجح كوبر فى تحقيق الحلم الأكبر للمصريين بالتأهل لكأس العالم بعد غياب لمدة 28 عاما، كما نجح فى قيادة الفراعنة للتأهل إلى بطولة الأمم الأفريقية 2017 بالجابون بعد غياب عن آخر 3 بطولات، فضلا عن التأهل للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية قبل الخسارة من منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

وجاءت مشاركة المنتخب الوطنى فى مونديال روسيا 2018 باهتة للغاية، بعد غياب ما يقرب من 28 عاما، وخاض المنتخب 3 مباريات فى المونديال لم يحقق أى انتصار، وتعرّض لثلاث هزائم من منتخبات أورواجوى وروسيا والسعودية، وكانت الخسارة من أوروجواى 1 - صفر، والثانية أمام روسيا 3 - 1، ثم السعودية 2 -1.

وجاء أداء المنتخب فى كأس العالم ضعيفا، واحتل الفراعنة المركز قبل الأخير فى ترتيب المنتخبات الـ32 التى شاركت بمونديال 2018.

ونجح النجم محمد صلاح فى تسجيل هدفين، الأول فى روسيا والثانى فى السعودية لينهى عقدة هدف مجدى عبد الغنى فى مونديال إيطاليا 1990.

وكانت مصر شاركت فى نسختى 1934 و1990 فى كأس العالم، وفشلت فى العبور من دور المجموعات فى المناسبتين، وسجلت 3 أهداف واستقبلت 6 فى أربع مباريات دون تحقيق أى انتصار (تعادلين وهزيمتين).

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.