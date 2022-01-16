شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحي: الزمالك بيتي.. ولن ألعب في مصر لغيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى فتحي، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك والمنتقل حديثاً إلى نادي التعاون السعودي، أنه سيعود للقلعة البيضاء في الفترة القادمة، خاصة أنه ابن من أبناء النادي.

وأضاف فتحي، خلال الجلسة التي جمعته بالمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، اليوم: "الزمالك بيتي .. وحتى بعد رحيلي إلى التعاون سيظل بيتي ومهما طالت الفترة سأعود للزمالك مرة أخرى".

وعقّب فتحي على قرار الزمالك بوضع بند في عقده مع التعاون السعودي يفيد بأنه في حالة عودته لمصر ستكون لنادي الزمالك، ومعلقا: "الأمر ليست له علاقة بأي عقود، عودتي ستكون لنادي الزمالك".

كان الزمالك قد وافق على انتقال مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي نظير مليون دولار، لينضم اللاعب إلى التعاون لمدة 3 سنوات.