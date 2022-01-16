شكرا لقرائتكم خبر عن حارس مرمى إنبى ينشر صورة مع محمد صلاح ويهنئه بوصوله لـ44 هدفا مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود جاد، حارس مرمى إنبى والمنتخب الوطنى، صورة مع محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى بعد وصوله إلى 44 هدفاً خلال 74 مباراة سواء أمم أفريقيا الماضية وفى الجابون ومباريات تصفيات كأس العالم وبطولة كأس العالم بروسيا والتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

وكسر النجم المصرى محمد صلاح الرقم السلبي الذى لازمه فى آخر 6 مباريات مع المنتخب، لعدم إحرازه أهدافا، وذلك بعد مباراة نيجيريا الأخيرة فى الجولة الأولى، وذلك بعدما سجل "مو" هدف فوز الفراعنة فى شباك غينيا بيساو.

ولم يسجل صلاح مع المنتخب الوطني منذ مباراة جزر القمر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، عندما أحرز هدفين، ثم صام عن التهديف فى 6 مباريات متتالية جاءت أمام: الجابون ذهاباً وإياباً، ليبيا ذهاباً وإياباً، أنجولا ونيجيريا.

وبشكل عام شارك محمد صلاح مع المنتخب الوطني في 75 مباراة قبل لقاء غينيا بيساو، سجل خلالها 44 هدفاً، وصنع 24 هدفاً آخر لزملائه بالفريق.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 5 أهداف فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى ثالث مشاركة له مع منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا، ليعادل عدد أهداف نجوم جيل الثلاثية حسني عبد ربه ومحمد ناجي "جدو" وعمرو زكي وعماد متعب، بجانب محمد دياب العطار "الديبة" صاحب الـ5 أهداف.

وتخطى صلاح كلا من رضا نجم الإسماعيلي السابق وحسن شحاتة وطه بصرى أصحاب الـ4 أهداف،ويتصدر حسن الشاذلي نجم الترسانة الراحل ترتيب هدافي مصر في كأس الأمم الأفريقية برصيد 12 هدفاً، ويأتي حسام حسن فى المركز الثاني برصيد 11 هدفا، وأحمد حسن بـ8 أهداف، وطاهر أبوزيد وعلى أبوجريشة بـ7 أهداف ومحمد أبوتريكة بـ6 أهداف.