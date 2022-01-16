شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى المقاولون.. 9 مصابين يواصلون التأهيل وعودة يحاضر اللاعبين استعدادا للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة تدريباته، استعدادا لمواجهة الجونة غدا الإثنين، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وخاض الفريق مرانه ظهر اليوم على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

وفاز المقاولون العرب على البنك الأهلي بهدف نظيف بالجبل الأخضر، في أول مباريات الفريقين ببطولة كأس الرابطة.

وحرص محمد عودة، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين لشرح خطة اللعب، كما حرص على عمل بعض التدريبات التخصصية والجمل الفنية، وأوقف المران أكثر من مرة لمنح اللاعبين التعليمات وتصحيح بعض الأخطاء.

ويعاني المقاولون من غياب 9 لاعبين من الأساسيين عن صفوف الفريق، منذ تولي عودة قيادة الفريق بسبب إصابات مختلفة، وهم: محمود أبوالسعود وكريم مصطفى وفاروقا كابوري وأمير عابد وخالد الحسينى ومحمد سالم وجون اوكلى ومحمد مجلي وفادي نجاح، بينما عاد الثلاثي لويس إدوارد ومحمد حمدي زكي وعمر بسام للتدريبات، بعد تعافيهم من الإصابة والانتهاء من البرنامج التأهيلي.

ويواصل عدد من اللاعبين المصابين التأهيل حسب البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، لتجهيزهم خلال الفترة المقبلة والعودة مجددا للتدريبات الجماعية.