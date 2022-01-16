بلماضي يُعلن تشكيل الجزائر لمواجهة غينيا الإستوائية بكأس أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة غينيا الاستوائية، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وجاء تشكيل الجزائر على النحو التالي:

"رايس مبولحي، يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جمال بن العمري، سفيان بن دبكة، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي، يوسف بلايلي، رياض محرز، بغداد بونجاح".

وكان منتخب الجزائر قد سقط في فخ التعادل أمام سيراليون في المباراة الأولى، ويسعى لتسجيل أول فوز له في البطولة.

ويملك منتخب الجزائر نقطة واحدة في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة، خلف كوت ديفوار المتصدر بـ 4 نقاط وسيراليون ي المركز الثاني بنقطتين.