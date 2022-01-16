16 فريقا عالميا بسباق طواف السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وزارة الرياضة أمس بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات في مؤتمر صحفي عقد في قاعة «مرايا» بمحافظة العلا، عن مشاركة 16 فريقا عالميا في النسخة الثانية من سباق «طواف السعودية 2022»، والمقرر إقامته خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل، بمسافة إجمالية تبلغ 831.3 كلم على 5 مراحل، والذي يعد إحدى الفعاليات المندرجة تحت برنامج «جودة الحياة». وشهد المؤتمر الصحفي الذي حضره عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات سامي العويضي، والمتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا الأستاذ عبدالرحمن الطريري، ونائب مدير الدراجات في ASO بيرايا ثولت، عرضا لتفاصيل المسارات ومراكز البداية والنهاية لكل مرحلة من المراحل الخمسة. الفرق المشاركة بحرين فيكتوريوس (بريطانيا)، بورا - هانسجروهي (ألمانيا)، كوفيديس (فرنسا)، لوتو سودال (بلجيكا)، «كويك ستيب ألفا فينيل» (بلجيكا)، بايك إكسينج – جيكو (أستراليا)، فريق DSM (هولندا)، فريق الإمارات (الإمارات)، ألبسين-فينيكس (بلجيكا)، بي آند بي هوتيلز – كيه تي إم (فرنسا)، أركيا – سامسيك (فرنسا)، توتال إنرجيز (فرنسا)، فريق ركوب الدراجات أونو إكس برو (النرويج)، الفريق الكويتي المحترف للدراجات (الكويت)، تيرينجانو بوليجن للدراجات (ماليزيا)، وفينو-أستانا (كازاخستان). فعاليات مصاحبة ويصاحب السباق عدد من الفعاليات والسباقات الرياضية، في مقدمتها سباق الجمهور، والسباق النسائي وسباق الناشئين الذي ينظمه الاتحاد السعودي للدرجات، إلى جانب سباق مخصص للأطفال. مراحل السباق - المرحلة الأولى: تنطلق من المتنزه الشتوي «وينتر بارك» - المرحلة الثانية: من جامعة طيبة للبنات - المرحلة الثالثة: من بئر تيماء هداج - المرحلة الرابعة: من المتنزه الشتوي - المرحلة الخامسة: من البلدة القديمة في العلا

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