منتخبات اليد تصل الشرقية استعدادا للآسيوية الـ20

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وكان منتخبا الكويت والعراق أول الواصلين ثم لحق بهما منتخبا الإمارات وهونغ كونغ، ثم منتخبا قطر وكوريا الجنوبية.
ومن المتوقع وصول بقية المنتخبات المشاركة وهي: عمان، سنغافورة، الأردن، إيران، فيتنام، أستراليا، البحرين، ابتداء من فجر اليوم، فيما سيكون منتخب الهند آخر الواصلين في ساعة متأخرة.
وتخضع جميع المنتخبات المشاركة إلى فحص كورونا المستجد فور وصولها، والعمل بكل الإجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة.
يشار إلى أن تدريبات المنتخبات المشاركة موزعة على صالات أندية النهضة والاتفاق والخليج، إضافة إلى صالتي وزارة الرياضة بالدمام، وصالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف اللتين ستحتضنان منافسات البطولة.
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