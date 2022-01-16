سعوديان للمرة الأولى بالألعاب الشتوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق لاعبا المنتخب السعودي للرياضات الشتوية سلمان الهويش وفائق عابدي النقاط التأهيلية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين خلال الفترة 20 - 4 من فبراير المقبل. وجاء تأهل اللاعبين للمرة الأولى في تاريخ المملكة في منافسات مسابقة التزلج على المنحدرات الجبلية 'التزلج الألبي «Alpine Skiing»، الأمر الذي يحتم على اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية المفاضلة بينهما، لتحديد المشارك النهائي وفقا لعدد من المعايير الفنية، نظرا للوائح وأنظمة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.



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