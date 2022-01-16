9 ميداليات آسيوية لأخضر التجديف

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وفاز كل من محمد المطرود وفاتن مرزا بميداليتين ذهبيتين لكل منهما، حيث شاركا في سباقي الـ 2000 م والـ 500 م في فئة الماسترز، في حين نال خالد شاكر الميدالية الفضية في فئة الماسترز سباق 500 م، كما نالت إيمان رفيق الميدالية نفسها في فئة المفتوح سباق 500 م.
وعلى صعيد الميداليات البرونزية حصد عمر السيد الميدالية في فئة تحت 16 سنة رجال سباق 2000م، وخالد شاكر فئة الماسترز 2000 م، وكاريمان أبو الجدايل مفتوح سيدات سباق 2000م.
وبهذه النتيجة تأهل 9 من لاعبي المنتخب السعودي لبطولة العالم للتجديف داخل الصالات التي ستكون في فبراير المقبل.
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