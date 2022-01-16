أمير الشرقية يستقبل بطل الدوري النسائي

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وهنأ أمير المنطقة لاعبات الفريق بتحقيق البطولة، مؤكدا أن الرياضة النسائية في المملكة شهدت تطورا، وازدادت مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية بفضل الدعم الذي تلقاه من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في جميع المجالات، مؤكدا أهمية الحرص على ممارسة الرياضة والاهتمام بالتوعية بفوائدها.
فيما نوهت قائدة الفريق منيرة الحمدان، بدعم أمير الشرقية الذي كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز.
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