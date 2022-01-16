شكرا لقرائتكم خبر أمير الشرقية يستقبل بطل الدوري النسائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بالإمارة أمس، فريق «المملكة» النسائي؛ بمناسبة فوزه ببطولة المملكة في أول دوري نسائي معتمد من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وهنأ أمير المنطقة لاعبات الفريق بتحقيق البطولة، مؤكدا أن الرياضة النسائية في المملكة شهدت تطورا، وازدادت مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية بفضل الدعم الذي تلقاه من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في جميع المجالات، مؤكدا أهمية الحرص على ممارسة الرياضة والاهتمام بالتوعية بفوائدها.

فيما نوهت قائدة الفريق منيرة الحمدان، بدعم أمير الشرقية الذي كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز.