شكرا لقرائتكم خبر الفتح يضع ثقته بدونيس ويلاحق نياكاتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض المدرب اليوناني جورجيوس دونيس تجربته الثالثة في الدوري السعودي بعد أن أعلن نادي الفتح أمس رسميا تعاقده معه لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بدءا من الجولة المقبلة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلفا للبلجيكي يانييك فيريرا.

وكانت المحطة الأولى لدونيس في السعودية من خلال تدريب الهلال موسم 2015- 2016، ونجاحه معه في تحقيق 3 ألقاب هي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر، وكأس ولي العهد.

وبعد انتهاء مهمة دونيس مع الهلال، أعاده الوحدة مجددا بعد أن تعاقد معه من أجل مهمة انتشال الفريق من شبح الهبوط، وكذلك قيادته في مباراته أمام الوحدة الجوية العراقي بالملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا، إلا أنه لم ينجح في مهمته.

وحاليا تنتظر دونيس مع الفتح مهمة شبيهة بمهمته غير الناجحة مع الوحدة، حيث إنه مطالب بتحسين صورة الفريق وإبعاده عن شبح الهبوط.

ويحتل الفتح المركز الـ 12 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 17 نقطة من 16 مباراة ولا يبتعد سوى بنقطتين عن الباطن صاحب المركز الأخير، و6 نقاط عن الحزم الأخير.

من جانب آخر، أكدت مصادر للصحيفة أن إدارة الفتح اقتربت من اتمام التعاقد مع لاعب الوحدة، المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي الذي خاض تجربة مع الاتحاد بنظام الإعارة من الوحدة.

في المقابل، تعتزم إدارة النموذجي إنهاء عقد الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال بالتراضي مع الاعتماد على الحراس المحليين والاستفادة من مركز الأجنبي السابع في تدعيم مركز آخر.

دونيس مع الهلال والوحدة

