ضمك أفضل من الهلال خارج الأرض

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ويسعى ضمك في هذا الموسم إلى الحصول على مقعد آسيوي ليكون أول سفير للمملكة من منطقة الجنوب في أكبر بطولة على مستوى القارة.
وسجل فارس الجنوب أرقاما مميزة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث في قائمة أكثر الفرق تحقيقا للفوز خارج الأرض بواقع 4 انتصارات، فيما يقتسم صدارة القائمة فريقا الاتحاد والنصر بواقع تحقيق كل منهما 5 انتصارات خارج الأرض.
وخارج الأرض، فاز ضمك على أبها والرائد والاتفاق والطائي متخطيا الهلال الذي حقق الفوز خارج قواعده في 3 مباريات أمام التعاون والفيصلي والطائي.
أما الاتحاد ففاز خارج الأرض على الفيصلي والحزم والنصر والباطن والرائد، فيما فاز النصر على أبها والأهلي والهلال والفتح وضمك.
ونجح 13 فريقا في تحقيق الفوز خارج القواعد على الأقل مرة واحدة، فيما فشل فريقا الفيصلي والباطن في ذلك.
الانتصارات خارج الأرض
الاتحاد 5 مرات
النصر 5
ضمك 4
الهلال 3
الرائد 2
الاتفاق 2
الطائي 2
الفتح 2
الفيحاء 1
أبها 1
الأهلي 1
التعاون 1
الحزم 1
الفيصلي 0
الباطن 0
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