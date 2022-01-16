شكرا لقرائتكم خبر عن تنطلق في مصر فبراير المقبل ..وزير الرياضة يشهد حفل قرعة كأس العالم لأندية كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم السبت بمنطقة بانوراما الأهرامات، حفل قرعة بطولة كأس العالم للأندية فى كرة السلة التي تستضيفها مصر في شهر فبراير المقبل فى الظهور الأول للبطولة داخل قارة إفريقيا .

حضر فعاليات القرعة الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة، وهشام الحريري نائب رئيس الاتحاد الافريقي لكرة السلة ورئيس المنطقة الخامسة الإفريقية، وباتريك كومنينوس ممثل الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا"، وممثلي الفرق المشاركة بالبطولة، والكابتن أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق و الذى قام بسحب القرعة.

تقام منافسات البطولة في صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة ٦ أكتوبر، بمشاركة أندية الزمالك بطل إفريقيا، وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

فى كلمته، وصف الدكتور أشرف صبحى اتحاد السلة بأنه اتحاد متماسك وطنى عنوانه العمل لصالح الوطن، مشيراً إلي جهود الاتحاد نحو تطوير كرة السلة المصرية، ووجود دورى قوى، بجانب تكليل الجهود باستضافة مصر لأول مرة فى إفريقيا لمنافسات كأس العالم للأندية لكرة السلة.

وتابع الوزير أن استضافة مصر لتلك البطولة يأتي استكمالاً لنهج الدولة المصرية نحو استضافة الأحداث والبطولات الرياضية الدولية بدعم كامل من القيادة السياسية المصرية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيراً إلى تقديم كل الدعم لمختلف الاتحادات الرياضية المصرية لتنفيذ برامجها وخططها، والتعاون مع الاتحادات الدولية بشأن استضافة مصر لمختلف بطولاتها.

من جانبه، رحب الدكتور مجدي أبو فريخة بكل السادة الحضور المتواجدين بحفل القرعة، مقدماً الشكر والتقدير للاتحاد الدولي لكرة السلة علي إسناد البطولة لتقام علي أرض مصر، مشيداً بدور وزير الشباب والرياضة، ودعمه الدائم لجميع الاتحادات.

وقال هشام الحريري :"نعيش لحظة تاريخية بإقامة كأس العالم للأندية لكرة السلة لأول مرة بمصر وبمشاركة مصرية لفريق نادي الزمالك"، مقدماً الشكر للاتحاد الدولى على هذه الفرصة لاستضافة مصر البطولة، والدعم الكامل من قبل وزير الرياضة على مستوى استضافة مصر لمختلف البطولات الدولية.

فيما أكد ممثل الاتحاد الدولى لكرة السلة ثقته فى قدرة وإمكانيات مصر فى تنظيم واستضافة البطولة على أعلى مستوى، لافتاً إلى التعاون المثمر مع الاتحادين المصرى والافريقي سعياً نحو الخروج بالبطولة فى أبهى صورة.



















