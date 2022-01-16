شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف وأسيست.. حصيلة أرقام مصطفى فتحى مع الزمالك قبل الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق نادى الزمالك على احتراف مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، لنادى التعاون السعودى، لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، حيث كان ينتهى تعاقد اللاعب مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق خلال شهر يناير الجارى.

مصطفى فتحى عاد إلى الزمالك فى بداية الموسم الحالي، بعدما انتهت فترة إعارة ناجحة لنادى سموحة، والتى شهدت تألق اللاعب تحت قيادة مدربه أحمد سامى، ليقرر الزمالك عودته من جديد.

ومنذ بداية الموسم شارك مصطفى فتحى مع الزمالك فى 8 مباريات بمسابقة الدورى، سجل خلالهم 4 أهداف، وصنع هدف وحيد، ولم يحصل اللاعب على أى بطاقة صفراء أو حمراء، كما أنه لم يشارك فى مباريات أفريقيا لعدم حلول موعدها حتى الوقت الحالى، وكذلك مباريات كأس مصر.

من جانبه أكد مرضتى منصور، رئيس الزمالك، أن التعاون السعودى عرض فى البداية الحصول على خدمات مصطفى فتحى مقابل 250 ألف دولار، إلا أنه تم رفض العرض.

وأضاف رئيس الزمالك، أن رئيس التعاون السعودى قدم عرضا بتاريخ اليوم 16 يناير، يطلب الحصول على خدمات مصطفى فتحى مقابل مليون دولار، وهو ما سيتم الموافقة عليه بناءً على رغبة اللاعب الذى يصر على الاحتراف.

وأوضح مرتضى منصور أن عرض التعاون ينص على سداد المبلغ على دفعتين، إلا أن الزمالك يتمسك بسداد المبلغ على دفعة واحدة، مع إبرام عقد يمنع انتقال اللاعب لأى فريق أخر داخل مصر فى حالة عودته من الاحتراف.

وطالب رئيس الزمالك من أمير مرتضى، المشرف على الكرة، بأنه يتم إرسال البطاقة الدولية بمجرد تحويل المبلغ، مع إقامة حفل تكريم للاعب.