شكرا لقرائتكم خبر عن "كارتيرون" يستفسر عن حالة مصابي الزمالك قبل مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالنادي في نهاية تدريب اليوم الأحد.

وحرص المدير الفني كارتيرون خلال الجلسة على الاستفسار عن موقف اللاعبين المصابين قبل مباراة فاركو المقبلة في كأس الرابطة.

وأدى الثنائى طارق حامد وعمر السعيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانيزيوم خلال مران اليوم الأحد، كما خاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات ترفيهية، وقام الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات لخوض تدريبات ترفيهية.

وكان الزمالك تعادل مع إنبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة نظيره فاركو يوم الثلاثاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.