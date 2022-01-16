شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يواصل صحوته ويهزم إيسترن كومباني 1/2 فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المقاصة فوزه الثاني ببطولة كأس الرابطة بعد تغلبه على إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة.

أحرز أحمد أمين أوفا لاعب إيسترن كومباني هدف التقدم لفريقه خلال الشوط الأول، مستغلا خطأ واضحا من دفاع المقاصة، فيما شهدت الدقيقة 53 طرد سعيد الونش لاعب وسط المقاصة بسبب الخشونة مع محمد نعمان صالح لاعب إيسترن كومباني لاسيما أنه سبق وحصل على إنذار من قبل.

وأحرز المقاصة هدف التعادل فى الدقيقة 60 عن طريق محمد محسن ليلة، بعدما استقبل عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق زميله حسام عبد الواحد وأهداها رأسية على يمين حارس ايسترن كومباني.

فيما سجل أحمد منعم هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 80 بعد استقبال كرة ثابتة من حسام عبد الواحد ولعبها رأسية على يمين حارس ايسترن كومباني، واستمر تقدم الفريق الفيومي حتى نهاية المباراة بفوز الفريق الفيومي بنتيجة 2 / 1.

المقاصة سبق وفاز على المصرى بثلاثية نظيفة فى الجولة الأولى، بينما خسر إيسترن كومبانى من فيوتشر بثلاثية نظيفة.

يذكر أن المجموعة الأولى تضم أندية بيراميدز، والاتحاد السكندري، وإيسترن كومباني، وفيوتشر، والمصري، والمقاصة.