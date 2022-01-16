شكرا لقرائتكم خبر عن "ليلة" يسجل هدف التعادل للمقاصة فى مرمى إيسترن كومباني.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز محمد محسن ليلة، لاعب المقاصة، هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 60 فى مرمى إيسترن كومباني فى المباراة التى تجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة، بعدما استقبل عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق زميله حسام عبد الواحد وأهداها رأسية على يمين حارس ايسترن كومباني.

وأحرز أحمد أمين اوفا لاعب إيسترن كومباني هدف التقدم لفريقه مستغلا خطأ واضح من دفاع المقاصة. وشهدت الدقيقة 53 طرد سعيد الونش لاعب وسط المقاصة بسبب الخشونة مع محمد نعمان صالح لاعب ايسترن كومباني ، لاسيما وأنه سبق وحصل على إنذار من قبل.

وأحرز المقاصة هدف التعادل فى الدقيقة 60 عن طريق محمد محسن ليلة، والذي استقبل عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق زميله حسام عبد الواحد وأهداها رأسية على يمين حارس ايسترن كومباني.

كان المقاصة قد فاز على المصري بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى بينما خسر ايسترن كومباني من فيوتشر بثلاثية نظيفة.

يذكر أن المجموعة الأولى تضم أندية بيراميدز، الاتحاد السكندري، إيسترن كومباني، فيوتشر، المصري، المقاصة.