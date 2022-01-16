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بيراميدز يواجه المريخ السودانى غدًا وديًا

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق نادي بيراميدز مباراة ودية غدا، الاثنين، فى إطار التحضير لاستكمال منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة، ويواجه بيراميدز نادى المريخ السوداني فى الرابعة عصر غد الاثنين باستاد الدفاع الجوي فى لقاء ودى.

 

ويستعد بيراميدز لمواجهة المصري الخميس المقبل باستاد برج العرب فى ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة.

وفاز فريق فيوتشر على بيراميدز بنتجية 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب السلام فى إطار الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة، ليرتفع رصيد فيوتشر للنقطة 6 ويتصدر المجموعة الأولى بشكل مؤقت، فيما لم يحصد الفريق السماوى أى نقطة بعد خسارة مباراتين.

المجموعة الأولى تضم أندية بيراميدز، الاتحاد السكندري، إيسترن كومباني، فيوتشر، المصري، والمقاصة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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