شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستغنى عن الثنائى جارسيا وسيكيرو "بالتراضى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة والقائم بأعمال مدير الكرة، الاستغناء عن الثنائى الأنجولى جارسيا والنيجيرى سيكيرو بالتراضى.

يأتى قرار سموحة بعد جلسة عقدها أحمد سامى مع وليد عرفات رئيس نادى سموحة، عرض خلالها وجهة النظر الفنية وعدم الحاجة إليهما، فى الوقت الذى أكد خلاله عرفات أن مجلس الإدراة يلقى بجميع الأمور فى ملعب المدير الفنى وله الصلاحيات.

وفى ذات الوقت،أنهى سموحة التعاقد مع ثلاث صفقات، اثنتان نيحيريتان وهما محمد أبو بكر وفليب جيرم، والثالث على الملونى القادم فى منتخب السويس.

وأضاف أحمد سامى أن الباب مفتوح امام أى لاعب للرحيل عن سموحة فى حال تلقى عرض مناسب أو أى لاعب لن يشارك بالفريق.