شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعادل مع الاتحاد 1/1 فى شوط أول مثير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة المصرى والاتحاد بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس الرابطة.

تقدم الاتحاد السكندرى بالهدف الأول من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء من خالد الغندور فى منتصف الشوط الأول، بعدها بسبع دقائق نجح محمد عبد اللطيف جريندو صانع ألعاب المصرى فى صناعة ضربة جزاء لفريقه ويتصدى لها ويحرزها محرزا هدف التعادل لفريقه .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين سيطر عليها لاعبو الإتحاد تماما وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة أمام مرمى عصام ثروت حارس مرمى المصرى ، وتألق بشكل ملحوظ خالد الغندور وهشام صلاح وكريم الديب ثلاثى المصرى ، بينما حاول جريندو وأوستن أموتو ثنائى المصرى شن بعض الهجمات المرتدة على مرمى محمد عبد المنصف حارس مرمى الإتحاد .

ويسعى الفريقان لإحراز الثلاث نقاط حيث يحاول زعيم الثغر الفوز لمواصلة صدارة المجموعة بعد فوز فيوتشر اليوم على بيراميدز بهدفين مقابل هدفين وارتفاع رصيده إلى 6 نقاط ، بينما يحاول المصرى تحقيق أول ثلاث نقاط له في المسابقة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام مصر المقاصة بثلاثية نظيفة .

أعلن معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، وجاء على النحو التالى : عصام ثروت في حراسة المرمى.

رباعي خط الظهر: كريم العراقي، إسلام المزين، أحمد شوشة، أحمد شديد.

خط الوسط: إيزي إيميكا، مصطفى سلطان، فريد شوقي، محمد جريندو، محمد عنتر.

وفي الهجوم أوستين أموتو.

وعلى دكة البدلاء: أحمد مسعود، اسلام صلاح، عمرو موسى، حسين رجب، حجاج عويس، عمرو مرعي، أحمد الشيخ، حسن علي، اسلام أبو سليمة.

كما أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي:

محمد عبد المنصف، محمد عبد السلام، صبري رحيل، هشام صلاح، كريستوفر موبولو، خالد الغندور، أحمد عادل ميسي، كريم الديب، مروان عطية، بنجامين بواتنج، وعبد الله نصيب.