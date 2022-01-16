شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة الأهلى فى كأس الرابطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباته عصر اليوم على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الأهلي غداً فى قمة الجولة الثانية باستاد برج العرب ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

مران الإسماعيلى اشتمل على مجموعة من الجمل الخططية والفنية المقرر تنفيذها فى لقاء الغد، وسط حالة كبيرة من الإصرار على تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير الغفيرة.

ومنح المدير الفني الأرجنتيني خوان براون مجموعة من اللاعبين تكليفات معينة سيتم تنفيذها في المباراة.

المران الختامي تم إيقافه أكثر من مرة سعيًا لإصلاح الأخطاء وتجنب تكرارها مجددا وسط إصرار كبير من كافة اللاعبين على نيل ثقة الجهاز الفني وحصد مقعد بالتشكيل الأساسي للفريق.

ويتطلع الإسماعيلي لمواصلة صدارته للمجموعة أمام الفريق الأحمر بعد حصد انتصارا على سموحه بهدف نظيف في الجولة الأولى للبطولة المستحدثة.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني ضم 26 لاعبًا لقائمته وهم أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان وكمال السيد فى حراسة المرمى وباهر المحمدى ومحمد هاشم ومحمد عمار ومروان الصحراوى وأحمد عيد وأحمد أيمن وعبد الله جمعه وعصام صبحى ومحمد دسوقى فى خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدى ومحمد مخلوف ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمد عادل ووجيه عبد الحكيم ومحمد الشامى وأحمد مدبولى وأحمد مصطفى ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدى فى خط الوسط والبوليفى كارميلو ألجاراناز والجامبى سايكو كونتيه والإيفوارى جان موريل فى خط الهجوم.