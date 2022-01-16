شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعلن إعارة محمد هشام "أوين" إلى بتروجت لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو نادى إنبى على إعارة محمد هشام "أوين" لصفوف بتروجيت لمدة ستة أشهر بعد موافقة الجهاز الفنى للفريق البترولى بقيادة حلمى طولان حتى يكتسب اللاعب خبرات الاحتكاك والمشاركة في المباريات.

يأتي ذلك فى إطار سعى نادى إنبى لمنح فرص المشاركة للاعبين فى أندية أخرى، وكذلك متابعتهم بشكل مستمر للاستفادة من مشاركتهم مع الأندية.

وتعادل إنبى مع الزمالك سلبيا فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة، وكان يوسف أوباما لاعب الزمالك وجون إيبوكا لاعب إنبي قد أهدر كل منهما ركلة جزاء لصالح فريقه.

ويسعى حلمى طولان لتجهيز لاعبيه للوصول لأعلى المستويات الفنية، خلال كأس الرابطة ومن ثم عودة الدورى المصرى،عقب فترة التوقف الدولى الحالية، والتى يخوض فيها المنتخب الوطنى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ويأمل الفريق البترولى فى تحقيق مركز متميز بجدول ترتيب الدورى هذا الموسم والمنافسة على المربع الذهبى، من أجل حسم أحد المقاعد المؤهلة للمشاركة في البطولات الأفريقية، خصوصا أن ذلك لن يأتى إلا عن طريق تحقيق نتائج جيدة فى الجولات المقبلة من الدورى.

ويحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 نقاط، بعد أن لعب 7 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلهما، بينما تعادل في ثلاثة لقاءات، وأحرز لاعبوه 8 أهداف، بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 11 هدفا.