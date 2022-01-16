شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح يوضح حقيقة انسحاب منتخبي مصر والمغرب من أمم أفريقيا بسبب تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، حقيقة انسحاب منتخبى مصر والمغرب من بطولة أفريقيا بسبب منتخب تونس.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحاته لبرنامج "في الملعب وأنت سايق" مع إبراهيم فايق على إذاعة ميجا إف إم، "كان هناك تعاطف بالفعل ودعم من داخل المكتب التنفيذى لمنتخب تونس، خاصة أن الانسحاب يعنى خروج تونس من بطولة أفريقيا، موضحا أن هناك نسبة إيجابية لأحد الحكام المصريين وهو محمد معروف مسحته قد تكون إيجابية وبنسبة كبيرة سيغيب عن مباراة اليوم بين تونس وموريتانيا".

وعن مباراة مصر وغينيا بيساو التى فاز فيها الفراعنة بهدف محمد صلاح، قال عبد الفتاح "الحكم البورندى كان مميزا فى قراراته خلال المباراة، خاصة أن مدافع غينيا بيساو لا يستحق الطرد وإلغاء هدف غينيا صحيح بنسبة 100%".

وتابع عبد الفتاح، "الاتحاد الأفريقي سيدرس موقف ما حدث خلال مباراة تونس ومالي مؤكدا أن الحكم جاني سيكازوى تعرض لضربة شمس وأصيب بجفاف".