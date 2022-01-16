مران الأهلي.. تألق الشباب وعودة المصابين وحضور لجنة التخطيط "فيديو"

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القاهرة - سامية سيد - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده لخوض مباراة الإسماعيلي التى تجمع الفريقين غدا، الاثنين، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الرابطة.

وخاض الفريق مرانه ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة قبل التوجه إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر أن تقام غدا الاثنين فى الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الرابطة.



وضمت قائمة الأهلي 23 لاعبا هم:

مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير ومحمد مغربي وعبدالرحمن نجاح مانو ومحمد أحمد شرقية وعبدالجواد عبدالرحمن وأحمد سيد عبدالنبي وكريم فؤاد وأحمد أشرف ومحمد محمود ومحمد فخري وعمار حمدي وصالح نصر ورأفت خليل وأحمد سيد غريب وزياد طارق ومحمد ياسر وحسام حسن ويوسف شريف.



وتعادل الأهلي مع الجونة بدون أهداف على ملعب الأهلي we السلام ، في أول مباريات الفريقين ببطولة كأس الرابطة.



ويخوض الأهلي مبارياته المقبلة على النحو التالي :

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.