كأس الرابطة.. التعادل يحسم ديربي الاتحاد والمصري.. والمقاصة يحقق فوزًا ثمينًا على إيسترن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تعادل الاتحاد السكندري مع نظيره المصري البورسعيدي 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الرابطة.

افتتح التهديف خالد الغندور للاتحاد في الدقيقة 20، وعادل النتيجة جريندو من ركلة جزاء في الدقيقة 27، ونجح مابولولو من تسجيل الهدف الثاني للفريق السكندري في الدقيقة 52، وعادل النتيجة عمرو مرعي في الدقيقة 58.

ووصل الاتحاد للنقطة الـ4 في المركز الثالث في المجموعة الأول، بينما حصد المركز النقطة الأولى له ليصبح في المركز الرابع.

وعلى ستاد الكلية الحربية استطاع مصر المقاصة بـ10 لاعبين من تحقيق الفوز على إيسترن كومباني 2-1.

سجل أهداف المباراة أحمد أوفا في الدقيقة 37 لإيسترن، بينما سجل أهداف المقاصة محمد محسن في الدقيقة 30، وأحمد منعم في الدقيقة 80.

ووصل مصر المقاصة للنقطة الـ6 في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد إيسترن كومباني بدون نقاط في المركز الأخير.

الاتحاد × المصري

انحصر اللعب في وسط الملعب في بداية المباراة، واستمرت محاولات الفريقين مستمرة، حتى شهدت الدقيقة 20 تسديدة قوية من خالد الغندور لاعب الاتحاد، سكنت شباك عصام ثروت حارس مرمى المصري.

في الدقيقة 29 حسب حكم المباراة ركلة جزاء للمصري، وسط اعتراضات من لاعبي الاتحاد، حتى أكدها حكم الفيديو "فار"، نفذها جريندو ليعادل النتيجة في الدقيقة 27.

في الشوط الثاني بدأ الاتحاد بضغط عالي حتى نجح مابولولو تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52 برأسية رائعة، ليضع سيد البلد في المقدمة مرة آخرى.

سريعًا عادل المصري في المباراة بعد أن انفرد كريم العراقي بالمرمى وسدد الكرة، تصدى لها محمد عبد المنصف حارس الاتحاد، لتعود للبديل عمرو مرعي الذي سدد الكرة وعادل النتيجة في الدقيقة 58.

تشكيل الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: صبري الرحيل – عبد الله نصيب – محمد عبد السلام – هشام صلاح

خط الوسط: مروان عطية – خالد الغندور – كريم الديب

خط الهجوم: بنجامين – ميسي – مابولولو

تشكيل المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: أحمد شوشة – إسلام المزين – كريم العراقي – أحمد شديد

خط الوسط: فريد شوقي – مصطفى سلطان – إيزي إيمكا

خط الهجوم: محمد جريندو – اوستن اموتو – محمد عنتر

مصر المقاصة × إيسترن كومباني

استغل أحمد أمين أوفه مهاجم إيسترن كومباني خطأ دفاع وحارس مرمى مصر المقاصة، ونجح في المرور بالكرة وتسديدها في المرمى الخالي تمامًا ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 37.

في الدقيقة 40 احستب حكم المباراة ركلة جزاء لمصر المقاصة أكدها حكم الفيديو، نفذها حسام عبد الواحد ولكنها اصدمت بالعارضة وخرجت ضربة مرمى.

في بداية الشوط الثاني أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء لسعيد الونش لاعب مصر المقاصة، ليكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين.

لم يمر الكثير حتى نجح محمد محسن لاعب مصر المقاصة في الدقيقة 60 من تسجيل هدف التعادل من رأسية رائعة، ليعيد فريقه مرة آخرى للمباراة رغم النقص العددي.

وفي الدقيقة 80 استطاع أحمد منعم لاعب مصر المقاصة من تحويل عرضية حسام عبد الواحد، برأسية رائعة ليخطف الفوز لفريقه.

تشكيل مصر المقاصة

حراسة المرمي: أحمد طارق سليمان

خط الدفاع: علي فتحي، أحمد صبيحة، منعم، خالد صلاح

خط الوسط: محمد محسن ليلة، إسلام زيادة، سعيد الونش

الهجوم: محمود فهمي، كريم حلاوه، حسام عبد الواحد

تشكيل إيسترن كومباني

حراسة المرمي: عمرو حسام

خط الدفاع: خالد مصطفى -فراس - كمال أبو الفتوح -أحمد موكشا

خط الوسط: طرابلسي -أحمد عبد الموجود - يوسف مجدي عبد الغني - محمد صالح

الهجوم: أحمد متعب - أحمد أمين أوفه