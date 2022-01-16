ليفربول يضرب برينتفورد ويستعيد الانتصارات بدون صلاح وماني

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

فاز فريق ليفربول على ضيفه برينتفورد 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ليدز يونايتد على ويستهام 3 / 2.

وسجل أهداف ليفربول فابينيو في الدقيقة 44 وأليكس أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة 69 وتاكومي مينامينو في الدقيقة 77.

ورفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد برينتفورد عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز ليد يونايتد على مضيفه ويستهام 3 / 2.

وتقمص جاك هاريسون دور البطولة لفريق ليدز بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق العاشرة و37 و60، فيما سجل هدفي ويستهام جارود بوين وبابلو فورنالس في الدقيقتين 34 و52.

وشهدت المباراة غياب الثلاثي الأفريقي من ليفربول وهم: محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا بسبب مشاركتهم في مسابقة كأس أمم أفريقيا والتي تقام بالكاميرون.

ورفع ليدز رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد ويستهام عند37 نقطة في المركز الرابع.