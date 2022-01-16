مباشر كأس الأمم.. تونس 4-0 موريتانيا.. الجزيري يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أنعش المنتخب التونسي فرصه من التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا بعد الفوز الكاسح الذي تحقق على حساب منتخب موريتانيا بأربعة أهداف دون رد في لقاء جاء ضمن الجولة الثانية بمنافسات المجموعة السادسة.

هذه المباراة شهدت تألق ثنائي الزمالك سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بتسجيلهما هدفين لصالح منتخب "نسور قرطاج".

وحقق منتخب تونس الانتصار الأول له في مرحلة المجموعات بعد الخسارة في الجولة الماضية من منتخب مالي بهدف دون رد.

وأصبح ترتيب المجموعة السادسة كالتالي: منتخب مالي (4 نقاط) - منتخب جامبيا (4 نقاط) - منتخب تونس (3 نقاط) - منتخب موريتانيا (بدون أي نقاط).

ويتصدر منتخبي مالي وجامبيا الترتيب بأربع نقاط، في المقابل يأتي منتخبي موريتانيا وتونس في المركز الثالث والرابع بدون نقاط.

تشكيل تونس: بشير بن سعد - حمزة المثلوثي - بلال عيفا - منتصر طالبي - علي معلول - إلياس سخيري - أنيس بن سلمان - غيلان الشعلالي - وهبي الخزري - سيف الدين الجزيري - سيف الدين الخولي.

تفاصيل المباراة:

حمزة المثلوثي استطاع أن يسجل هدف منتخب تونس الأول في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة.

الهدف جاء بتسديدة من لاعب الزمالك بعد أن ارتدت الكرة من دفاع منتخب موريتانيا ليسدد كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس.

وفي الدقيقة الثامنة، عزز وهبي الخزري قائد منتخب "نسور قرطاج" النتيجة لفريقه بهدف ثان بعد حصوله على كرة من داخل منطقة الجزاء لتصبح النتيجة (2-0) لتونس.

وهبي الخزري عاد من جديد ليسجل هدفه الثاني في المباراة والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 64 بعد تمريرة من غيلان الشعلالي.

وجاء هدف تونس الرابع عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 66 من زمن أحداث المباراة، بعد تمريرة رائعة من "القائد" وهبي الخزري، ليدون لاعب الزمالك هدف تونس الرابع في المباراة.