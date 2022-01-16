ناصر ماهر يقود فيوتشر للفوز على بيراميدز بكأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انتهت المباراة التي جمعت بين فيوتشر وبيراميدز في كأس الرابطة بفوز الأول بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس الرابطة.

افتتح وليد الكرتي أهداف المباراة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأولى بعدما سجل ركلة جزاء سكنت شباك محمود حمدي، وبنفس الطريقة تعادل فيوتشر في الشوط الثاني عن طريق ناصر ماهر.ومع بداية الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني، سجل ناصر ماهر الهدف الثاني لفيوتشر ليتعقد موقف بيراميدزوكان

فيوتشر قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:محمود حمدي، محمود مرعي، محمد فاروق، ناصر ماهر، طارق طه، أحمد رفعت، كريم نيدفيد، انيست ابل، محمد ربيعة، غنام محمد، أحمد عاطف.

بينما بدأ بيراميدز بكل من: شريف إكرامي، أحمد أيمن منصور، علي جبر، إسلام عيسي، أحمد توفيق، نبيل دونجا، إبراهيم حسن، وليد الكرتي، حسين السيد، إبراهيم عادل، محمود صابر.

بتلك النتيجة رفع فيوتشر رصيده إلى النقطة السادسة بجدول المجموعة الأولى، بينما يتذيل بيراميدز الجدول بدون نقاط بعد خسارته في الجولتين الأولى والثانية.هدف بيراميدز