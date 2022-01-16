الامارات | كأس رئيس الدولة.. بني ياس يهزم اتحاد كلباء ويضرب موعدا مع الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس رئيس الدولة.. بني ياس يهزم اتحاد كلباء ويضرب موعدا مع الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز بني ياس على اتحاد كلباء بهدفين نظيفين، اليوم الأحد، في منافسات الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة وضرب موعدا مع فريق الوحدة في الدور نصف النهائي.

وبالرغم من ان المباراة اقيمت في اجواء ماطرة الا انها لم تتأثر بذلك وتفوق السماوي في غالبية مجرياتها، وكاد سهيل النوبي ان يسجل اول الاهداف في الدقيقة الثانية لولا ان تسديدته ابعدها حارس كلباء جمال عبد الله ببسالة، بينما سدد زميله الارجنتيي خيمينيز كرة صاروخية من خارج الجزاء مرت بجوار القائم «27».

وافتتح بني ياس تسجيل الاهداف عن طريق الصربي ساشا ايفكافيتش بعد ان سدد براسه كرة قوية «59».

وتقدم السماوي بالهدف الثاني عن طريق الأرجنتيني خيمينيز بعد ضربة حرة مباشرة سددها في الدقيقة 68، وكاد سلطان عادل محمد التسجيل من محاولات اتيحت له لولا براعة حارس بني ياس فهد الظنحاني، لتنتهي المباراة بفوز بني ياس بهدفين نظيفين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news