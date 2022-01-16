"ميرور الإنجليزية" تفجر مفاجأة: محمد صلاح يغادر ليفربول بالمجان بعد رفض عقد الـ1.7 مليار جنيه.. ووكيل "مو" يرد

الشارقة - اميمة ياسر - فجرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشفت اليوم، الأحد، عن أن إدارة نادى ليفربول رفضت طلبات محمد صلاح المادية، لتجديد عقده مع الفريق الذي ينتهي في صيف 2023، حيث طلب النجم المصري 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا بدلاً من راتبه الحالي البالغ 200 ألفًا.

وقالت الصحيفة إن رامي عباس وكيل الدولي المصري يبحث مع إدارة النادي تفاصيل تجديد التعاقد لمدة 4 سنوات، حيث أبلغ الإدارة الأمريكية المالكة للنادي أن محمد صلاح يستحق الحصول على هذا الراتب لما يقدمه من أداء مميز مع الريدز، لكن الإدارة ترى أن الفرعون البالغ 29 عامًا اقترب من سن الثلاثين وسيكون من الصعب تجديد عقده بهذا الراتب بجانب وجود سقف للرواتب في النادي.

وأوضحت "ميرور" أن وكيل صلاح أكد أن كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد البالغ 36 عامًا، يحصل على 500 ألف إسترليني في الأسبوع كما يحصل كيفن دى بروين على 400 ألف أسبوعيًا مع مانشستر سيتي رغم بلوغه الـ30 عامًا.

وأشارت "ميرور" إلى أن ليفربول لا يوافق على طلبات صلاح المالية لأن إجمالي الراتب في الـ4 سنوات سيصل إلى 80 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 1.7 مليار جنيه مصري.

واختتم الصحيفة تقريرها بأن وكيل محمد صلاح يرى أن الفرعون يمكنه الرحيل بالمجان عن ليفربول والحصول على هذا الراتب من أي فريق بعد نهاية مسيرته مع الريدز في يونيو 2023، وهو خيار قد يتم طرحه في المفاوضات حال عدم التوصل إلى حل بين النادي وممثل صلاح.