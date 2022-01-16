شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: الكرة المصرية لن ينصلح حالها طالما استمر الضغط على الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيهاب جلال، المدير الفني لنادي بيراميدز، إن الفريق بدأ بعيدا عن مستواه فى مواجهة فيوتشر وافتقد العديد من الكرات، وبعد ذلك تحولت الأمور وأصبح بيراميدز الأكثر سيطرة وسجل التقدم، وفى الشوط الثاني كانت الأمور أكثر سيطرة ومن طريق واحد.

وشدد جلال على أن الكرة المصرية لن ينصلح حالها طالما استمرت الأمور تدار من خلال الضغط على الحكام واستجابة البعض لتلك الضغوط، ولكنه فى النهاية ينظر لبطولة كأس الرابطة على أنها دورة صيفية لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية، وهناك حالة رضا من الأداء ولكنه غير راض عن النتيجة.

وأوضح المدير الفنى لبيراميدز، أن الفريق ارتكب بعض الأخطاء في الأماكن الدفاعية والتمركز، وهناك محاولات لتجهيز اللاعبين في ظل التوقف وفي ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق وعدم جاهزية أغلب العناصر وفي ظل الغيابات هناك الكثير من النواقص، وبيراميدز قدم مباراتين كبيرتين في مواجهتي الاتحاد وفيوتشر وكان الأحق بالفوز والانتصار.

وأشار جلال إلى أن هناك بعض الأمور الخارجة عن الأداء الفني، خاصة الأخطاء التحكيمية الواضحة، وهو كمدير فني لا يتبع هذا الأسلوب، وفي النهاية كانت هناك العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بالفوز وحصد الثلاث نقاط سواء في مباراتي الاتحاد وفيوتشر، مشككا في صحة ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح المنافس والتي تعادل منها.

وفاز فريق فيوتشر على بيراميدز بنتجية 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب السلام فى إطار الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة، ليرتفع رصيد فيوتشر للنقطة 6 ويتصدر المجموعة الأولى بشكل مؤقت، فيما لم يحصد الفريق السماوى أى نقطة بعد خسارة مباراتين.