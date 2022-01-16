الامارات | دعوى قضائية في مصر لإقالة كيروش من تدريب المنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى قضائية في مصر لإقالة كيروش من تدريب المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمرت حالة السخط والغضب في مصر من المدير الفني للمنتخب الأول، البرتغالي كارلوس كيروش، عقب المستوى المخيب للأمال الذي ظهر عليه منتخب الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، خاصة بعد خسارته في المباراة الأولى أمام نيجيريا، وكانت اخر خطوة تصعيدية هي قيام المحامي بالنقض، هاني الصادق، برفع دعوى قضائية أمام محكمة مجلس الدولة، طالب فيها ببطلان العقد المبرم بين اللجنة الثلاثية، التي كانت تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، والبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني.

وذكر موقع مصراوي أن المحامي طلب بإلزام كل من حسن شحاته وحسام حسن، بتقديم تقرير فني يقيم المستوى للمدير الفني كيروش ومعاونيه.

وقال المحامي، في دعواه إنه «بتاريخ 18 -12- 2020، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تعیین أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية الجديدة في اتحاد الكرة، والتي تضم في عضويتها، كلا من محمد الشواربي وأحمد عوض، بتكليفهم بإدارة شؤون الاتحاد حتى نهاية شهر يناير 2022، خلفا لـ عمرو الجنايني، حتى يتم إجراء انتخابات لاختيار رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم».

وأوضح المحامي، أن «بعد توليه رئاسة اللجنة الثلاثية لم يقدم ما هو مأمول من نتائج ترضي الجماهير العريضة من الشعب المصري المحب لكرة القدم، إذ أن المنتخب المصري لكرة القدم لم يقدم من مستوى كروي يليق بالمنتخب صاحب الإنجاز التاريخي في القارة الإفريقية والدول العربية».

وأضاف أن «المنتخب الأول المصري متصدر المنتخبات الأكثر فوزا بالبطولات القارية في الشرق الأوسط، إلا أنه في عهد اللجنة الثلاثية لم نجد منه إلا خيبة الأمل وسوء النتائج، سواء في البطولة الأفريقية الحالية أو البطولة العربية السابقة، التي خرج منها المنتخب المصري بعد سلسلة هزائم متتالية من أضعف الفرق العربية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news