عائلة ديوكوفيتش: السياسة والمصالح الأخرى سيطرت على قضيته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

قالت عائلة نوفاك ديوكوفيتش لاعب التنس اليوم الأحد، إنها ”محبطة للغاية“ من قرار السلطات الأسترالية بإلغاء تأشيرته وترحيله من البلاد.



وأضافت العائلة في بيان ”نحن محبطون للغاية من قرار المحكمة الاتحادية، وحقيقة أنه يجب على نوفاك الرحيل عن أستراليا“.

وأضافت ”رغم السلوك المخزي تجاه نوفاك، نؤمن أن الرياضة يجب أن تنتصر“.

وأشارت العائلة إلى أن قرار المحكمة متعلق ”بالسياسة و(مصالح) أخرى“.