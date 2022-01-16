قبل مواجهة الإسماعيلي.. الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة فؤاد وعبد القادر.. ويوضح تفاصيل "جديدة" في ملف أكرم توفيق

الشارقة - اميمة ياسر - في خبر سعيد لجماهير النادي الأهلي، استعاد أحمد عبد القادر وكريم فؤاد لاعبي الأهلي شفائهما من الإصابة التي لحقت بهما وشارك في تدريبات الفريق الأحمر استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا الاثنين ببطولة كأس الرابطة.

وعاد عبدالقادر للمشاركة في التدريبات بعد أن تعافى تماما من الإصابة بفيروس كورونا بعد منحه راحة من التدريبات بعد ثبوت سلبية مسحته، وذلك للتأكد من تعافيه تماما قبل العودة فيما تخلص فؤاد من آلام العضلة الخلفية التي لحقت به خلال مباراة الجونة الماضية في بطولة كأس الرابطة والتي انتهت بالتعادل السلبي.

بدوره، قال الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، إن هناك تواصلا مستمرا مع أكرم توفيق لاعب الفريق عقب عودته الى القاهرة، وبعد أن تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية. حسبما نشر موقع "يلا كورة".

وأوضح طبيب الأهلي للموقع الرسمي لناديه، أن اللاعب وصل خلال الساعات الماضية قادما من الكاميرون ، وأنه حصل على راحة بسبب طول رحلة العودة الى القاهرة، مشيرًا إلى أنه سوف يخضع لفحوصات طبيبة جديدة ودقيقة للوقوف على تطورات اصابته قبل البدء في التجهيز للعملية الجراحية.

حيث يجري الأهلي ترتيبات مكثفة من أجل سفر اللاعب للخارج لإجراء جراحة الرباط الصليبي .

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراته أمام نيجيريا بالجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليا في الكاميرون.