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«التشكيل المتوقع.. القنوات الناقلة».. في غياب صلاح وماني.. ليفربول في مواجهة برينتفورد بالدوري الإنجليزي

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الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف فريق الإنجليزي نظيره برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الممتاز.

من المتوقع أن يبدا ليفربول المباراة بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ألكسندر أرنولد.

الوسط: ألكسندر تشامبرلين - جوردان هندرسون - فابينيو.

الهجوم: كورتيس جونز - روبرتو فيرمينو - ديوجو جوتا.

ونستعرض موعد مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي.

وست هام يونايتد يستضيف ليدز يونايتد

المباراة تقام على ملعب  لندن الأوليمبي فى تمام الرابعة عصراً، وتذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium

ليفربول يستضيف برينتفور

المباراة تقام فى تمام الرابعة عصراً على ملعب أنفيلد وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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