«التشكيل المتوقع.. القنوات الناقلة».. في غياب صلاح وماني.. ليفربول في مواجهة برينتفورد بالدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
من المتوقع أن يبدا ليفربول المباراة بتشكيل يتكون من:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
الدفاع: روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ألكسندر أرنولد.
الوسط: ألكسندر تشامبرلين - جوردان هندرسون - فابينيو.
الهجوم: كورتيس جونز - روبرتو فيرمينو - ديوجو جوتا.
ونستعرض موعد مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي.
وست هام يونايتد يستضيف ليدز يونايتد
المباراة تقام على ملعب لندن الأوليمبي فى تمام الرابعة عصراً، وتذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium
ليفربول يستضيف برينتفور
المباراة تقام فى تمام الرابعة عصراً على ملعب أنفيلد وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium