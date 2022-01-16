شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المصرى والاتحاد السكندرى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة فريق الاتحاد السكندري فى منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المصرية.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: عصام ثروت في حراسة المرمى.

رباعي خط الظهر: كريم العراقي، إسلام المزين، أحمد شوشة، أحمد شديد.

خط الوسط: إيزي إيميكا، مصطفى سلطان، فريد شوقي، محمد جريندو، محمد عنتر.

وفي الهجوم أوستين أموتو.

وعلى دكة البدلاء: أحمد مسعود، اسلام صلاح، عمرو موسى، حسين رجب، حجاج عويس، عمرو مرعي، أحمد الشيخ، حسن علي، اسلام أبو سليمة.

كما أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي:

محمد عبد المنصف، محمد عبد السلام، صبري رحيل، هشام صلاح، كريستوفر موبولو، خالد الغندور، أحمد عادل ميسي، كريم الديب، مروان عطية، بنجامين بواتنج، وعبد الله نصيب.