شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شابات اليد فى المجموعة الأولى ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت بالعاصمة الإيفوارية بمقر الاتحاد الأفريقى لكرة اليد قرعة بطولة الأمم الافريقية فى نسختها الـ28 لكرة اليد للشابات مواليد 2002 وأسفرت نتائج القرعة عن التالى:

المجموعة الأولى: منتخب مصر الوطنى - منتخب أنجولا - منتخب زامبيا - منتخب بوركينافاسو.

والمجموعة الثانية: غينيا - منتخب الجزائر - منتخب نيجيريا - متخب جامبيا.

وتنطلق بطولة الأمم الأفريقية للشابات مواليد 2002 فى نسختها ال 28 لكرة اليد فى الفترة من 17 الى 26 فبراير 2022 و يضم جهاز منتخبنا الوطنى المصرى للشابات كابتن رامى عبد اللطيف مدير فنى - كابتن وليد ابو العطا مدرب عام - كابتن ابو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - كابتن محمد سليمان محلل اداء فنى - كابتن ايمان مرجان مدير ادارى - دكتورة زينب باشا اخصائية علاج طبيعى.