شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش عروض إعارة المواهب الصاعدة.. آخرها إيسترن كومبانى لضم نصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو النادي الأهلي، خلال الأيام المقبلة، عروض الإعارة التى تلقاها عدد من اللاعبين الصاعدين فى الفريق وآخرهم محمد نصير.

وشهدت الفترة الماضية ارتباط اسم أكثر من لاعب فى الأهلي بعروض محلية على سبيل الإعارة، فى مقدمتهم زياد طارق ومحمد مغربي وأخيراً محمد نصير.

وتلقى نصير عرضاً من نادي إيسترن كومباني، الذي أبدى رغبته فى ضم نصير خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ويبحث الأهلي عروض الإعارة للصاعدين ولكن بشكل يُحقق مكاسب فنية مادية للنادى، لذا رفض مسئولو القلعة الحمراء فكرة إعارة أى لاعب صاعد مجاناً، مثلما حدث مع محمد نصير الذى طلبه نادى إيسترن كومباني مجاناً ولكن الأحمر رفض فكرة الإعارة المجانية.